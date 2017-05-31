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08:37 (мск), источник: УНИАН

В МИД РФ прокомментировали ратификацию Нидерландами ассоциации с Украиной

В МИД РФ считают, что голландский народ «обвели вокруг пальца», ратифицировав Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

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«Фактически, голландский народ, сказавший “нет” ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном», — заявила Захарова.

«Вполне предсказуемо на недавних дебатах все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы, взываниям к общеевропейской солидарности перед лицом мифической “российской угрозы”», — добавила она.

Также Захарова заявила, что Россия не вмешивается в вопросы взаимоотношений третьих стран.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина — Европейский Союз.

Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после опубликования в Государственном журнале.

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