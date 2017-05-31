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05:02 (мск), источник: РИА Новости

AP: Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017
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Агентство отмечает, что такое «необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США».

«Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону», — приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.

По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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