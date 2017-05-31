Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил название лайнера МС-21 из Иркутска

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, почему самолету МС-21 из Иркутска присвоен № 21. Об этом он написал на странице в Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мой товарищ-авиаконструктор пишет: «МС-21 на 21% лучше конкурентов во всем — расход топлива, ПЛГ, комфорт, шум, вес и, конечно, наши клиенты заработают на 21% больше, летая на этих самолетах, если сравнить с Boeing и Airbus цены по каталогу. Теперь я понял, почему наш магистральный самолет приобрел такой счастливый номер», — написал Дмитрий Рогозин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня.