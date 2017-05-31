Премьер Азербайджана пообещал Сагинтаеву вернуть пенсионные сбережения

Вернуть пенсионные накопления казахстанцев, вложенные в Международный банк Азербайджана, пообещал премьер-министр страны, передает 31 канал. Однако рассчитывать на то, что они вернутся с ожидаемыми процентами, не приходится.
Сейчас правительство Казахстана должно определиться, какой из трех предложенных вариантов возврата, будет самым выгодным для нас.
«Собственником АО “ЕНПФ” является правительство. И государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов. В этой связи правительство прямо заинтересовано в сохранности пенсионных активов граждан Казахстана и назначило своих специальных представителей, представителей премьер-министра», — отметил Бахытжан Сагинтаев.
Заниматься возвратом 250 миллионов долларов, вложенных в международный банк Азербайджана, кроме Нацбанка, будет и министр финансов Бахыт Султанов. Ему поручено держать связь со своим коллегой из страны-должника. Задача наших экспертов — выбрать более выгодные условия возврата.
«В первом варианте, который предложила Азербайджанская сторона, это замена на облигации суверена с 20% сокращением стоимости. Второй вариант — это 15-летние облигации. Так же замена на облигации суверена, но с сохранением основного долга. Конечно же, в наших интересах сохранить и основной долг, и не получить потери», — говорит министр финансов РК Бахыт Султанов.