Премьер Азербайджана пообещал Сагинтаеву вернуть пенсионные сбережения

Вернуть пенсионные накопления казахстанцев, вложенные в Международный банк Азербайджана, пообещал премьер-министр страны, передает 31 канал. Однако рассчитывать на то, что они вернутся с ожидаемыми процентами, не приходится.

Сейчас правительство Казахстана должно определиться, какой из трех предложенных вариантов возврата, будет самым выгодным для нас.

Сейчас правительство Казахстана должно определиться, какой из трех предложенных вариантов возврата, будет самым выгодным для нас.

«Собственником АО “ЕНПФ” является правительство. И государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов. В этой связи правительство прямо заинтересовано в сохранности пенсионных активов граждан Казахстана и назначило своих специальных представителей, представителей премьер-министра», — отметил Бахытжан Сагинтаев.

Заниматься возвратом 250 миллионов долларов, вложенных в международный банк Азербайджана, кроме Нацбанка, будет и министр финансов Бахыт Султанов. Ему поручено держать связь со своим коллегой из страны-должника. Задача наших экспертов — выбрать более выгодные условия возврата.

«В первом варианте, который предложила Азербайджанская сторона, это замена на облигации суверена с 20% сокращением стоимости. Второй вариант — это 15-летние облигации. Так же замена на облигации суверена, но с сохранением основного долга. Конечно же, в наших интересах сохранить и основной долг, и не получить потери», — говорит министр финансов РК Бахыт Султанов.