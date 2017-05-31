Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
Порошенко отреагировал на заявления Путина на встрече с Макроном
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
06:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рассмотрение дела экс-главы Назарово Юлии Стрельниковой было приостановлено

Стрельникова считает, что решение о ее досрочной отставке было принято незаконно.

Источник: AP 2017

В Назарово состоялось судебное заседание по иску экс-главы города Юлии Стрельниковой к городскому совету депутатов, которые приняли решение досрочно снять ее с должности, сообщает «Запад 24». Стрельникова требует признать, что прекращение полномочий произошло незаконно.

В качестве третьего лица в Назаровский городской суд был приглашен Виктор Толоконский. Губернатор передал документ, где просит рассмотреть дело в его отсутствие.

В самом начале заседания представители истца заявили ряд ходатайств: у Юлии Стрельниковой появился новый представитель с доверенностью и копией диплома о наличии юридического образования — депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков. Также поступила просьба допросить в качестве свидетелей депутатов горсовета Надежду Семенову и Евгения Толстихина, однако представитель ответчика был категорически против. Было решено, что свидетели будут приглашены в дальнейшем судебном заседании. Также представители истца попросили приобщить к к делу видеозапись сессии, где решался вопрос об отставке Стрельниковой. Суд в данном ходатайстве отказал.

Известно, что за неделю до слушаний в Назаровский городской суд Юлия Стрельникова подала другое заявление — экс-глава просит признать решение о втором «неуде» незаконным.

Суд решил, что рассмотрение дела о признании решения Горсовета об отставке Юлии Стрельниковой необходимо приостановить до вынесения решения об оспаривании «неуда». Предварительные слушания назначены на 2 июня 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ремонтом Коммунального моста готова заняться компания «Сибиряк»
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Минобороны может обязать военнослужащих отчитываться за соцсети
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как правильно выбрать зелёные обои?
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь