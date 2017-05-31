Рассмотрение дела экс-главы Назарово Юлии Стрельниковой было приостановлено

В качестве третьего лица в Назаровский городской суд был приглашен Виктор Толоконский. Губернатор передал документ, где просит рассмотреть дело в его отсутствие.

В Назарово состоялось судебное заседание по иску экс-главы города Юлии Стрельниковой к городскому совету депутатов, которые приняли решение досрочно снять ее с должности, сообщает «Запад 24». Стрельникова требует признать, что прекращение полномочий произошло незаконно.

В самом начале заседания представители истца заявили ряд ходатайств: у Юлии Стрельниковой появился новый представитель с доверенностью и копией диплома о наличии юридического образования — депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков. Также поступила просьба допросить в качестве свидетелей депутатов горсовета Надежду Семенову и Евгения Толстихина, однако представитель ответчика был категорически против. Было решено, что свидетели будут приглашены в дальнейшем судебном заседании. Также представители истца попросили приобщить к к делу видеозапись сессии, где решался вопрос об отставке Стрельниковой. Суд в данном ходатайстве отказал.

Известно, что за неделю до слушаний в Назаровский городской суд Юлия Стрельникова подала другое заявление — экс-глава просит признать решение о втором «неуде» незаконным.

Суд решил, что рассмотрение дела о признании решения Горсовета об отставке Юлии Стрельниковой необходимо приостановить до вынесения решения об оспаривании «неуда». Предварительные слушания назначены на 2 июня 2017 года.