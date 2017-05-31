Вихоревка не может определиться, хочет ли вернуть экс-главу Пуляева или нет

Вернуть к власти бывшего главы Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева, которого 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности, просит часть жителей города. Другая часть — категорически против. Во время поездки в Вихоревку 30 мая делегация депутатов Законодательного собрания встретила людей с плакатами в руках «Губернатор избавил от Пуляева. Спасибо!» и выслушала крики «Верните Пуляева!».

На встрече с депутатами одна из местных жительниц сказала, что бывший глава просто оказался в ненужное время в ненужном месте, поэтому ему пришлось отвечать за многолетние проблемы с котельной «Водогрейная», которые привели к её остановкам во время отопительного сезона. Она также отметила, что жители опасаются, что сентябрьские выборы нового главы не принесут желаемых результатов. «Кто даст гарантию, что придет новый глава и за один месяц всё исправит. Дайте работать нашей администрации», — сказала женщина под крики, топот и аплодисменты горожан. Напомним, Иркутский областной суд уже отказал в восстановлении в должности Пуляеву.

В то же время другой вихоревчанин признался «Байкал Инфо», что считает отставку Геннадия Пуляева правильной, кроме того, по его мнению, губернатор должен ввести временное внешнее руководство в городе, распустить депутатов городской думы и провести новые выборы. Частично его точку зрения поддержала группа людей, во главе которых находилась председатель думы Вихоревки Анжелика Назимова, которая не один год считается главным политическим оппонентом экс-главы. Анжелика Назимова и несколько её сподвижников на встрече с депутатами встали с табличками: «Единая Россия довела Назимову до голодовки», «Пуляев отстранен за нарушение прав и свобод жителей Вихоревки», «Депутаты, сдайте мандаты».

Ранее в этот же день, когда депутаты встречались с представителя местных органов власти, Анжелика Назимова выступила с речью, в которой обвинила власти Вихоревки и депутатов Законодательного собрания в невнимании к проблемам с котельной «Видогреная». «Впервые серьезная системная ошибка была допущена еще при Сергее Ерощенко (бывший губернатор. — Ред.), когда из более чем 400 муниципальных образований, более 220 муниципалитетов передали объекты жилищно-коммунального комплекса с нарушением законодательства. Речь идет об отсутствии концессионных соглашений. Почему тогда Законодательное собрание не обнаружило этой системной ошибки, и Вихоревка попала в число тех муниципалитетов, которые наступили на эти грабли?» — спросила председатель думы.

Анжелика Назимова сказала, что, по её мнению, котельная в течение двух лет с нарушением закона передавалась безвозмездно тем, кто ей пользовался, а при заключении последнего концессионного соглашения были даны преференции конкретному хозяйствующему субъекту. «Я понимаю, что вы давно приписали мне ярлык городской сумасшедшей, но ничто не помешает мне дойти до самых высоких инстанций и наказать людей, которые сорвали отопительный сезон и заставили унижаться вихоревчан», — заявила председатель думы. Напомним, недавно Анжелика Назимова объявляла голодовку на рабочем месте, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Спикер ЗС Сергей Брилка ответил, что сказанное не соответствует действительности. Он также отметил, что в котельной действительно 6−7 лет накапливалась системная проблема, но если мощно подойти к решению проблемы, то до полного восстановления котельной понадобиться не менее трёх лет. «Эти обвинения беспочвенны вообще. Мне кажется, вы не в то направление тратите силы», — сказал спикер.