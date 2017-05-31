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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей края обеспечат качественными и доступными услугами связи

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Договор предполагает не только сотрудничество, но и внедрение современных технологий в рамках развития сетей связи на территории Приморья.

Соглашение обеспечивает взаимодействие Администрации Приморского края и Россвязи по нескольким направлениям: обеспечение населения качественными и доступными услугами связи на всей территории края, в том числе своевременным информированием во время чрезвычайных ситуаций.

Владимир Миклушевский считает, что развитие информационных технологий, в том числе для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде, — одна из важных задач Администрации Приморья.

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«Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы жители самых отдаленных населенных пунктов могли пользоваться электронными государственными сервисами. Даже самым крупным операторам требуются годы на развитие инфраструктуры на труднодоступных и малонаселенных территориях. Именно поэтому нам вместе с коллегами из Россвязи необходимо найти оптимальный вариант и обеспечить жителей края стабильной связью», — отметил глава региона.

Соглашение предусматривает и сотрудничество в вопросах организации издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты для привлечения внимания российской и международной общественности к истории, культуре, обычаям народов Приморья, к его историко-культурным объектам.

Ирина Петрова.

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