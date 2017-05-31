Начальник ГУ МВД по Челябинской области сменил руководителей
Кадровые изменения коснулись штаба полицейского Главка и дежурной части.
Кадровые изменения коснулись штаба полицейского Главка и дежурной части.
Начальник челябинского полицейского Главка представил подчиненным новых руководителей подразделений — кадровые изменения коснулись штаба, инспекции и дежурной части ГУ МВД по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О новых назначениях
Начальником дежурной части назначен полковник полиции Сергей Билибин, а и на должности главного инспектора инспекции ГУ утвержден подполковник полиции Сергей Грицай.