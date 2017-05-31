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06:58 (мск), источник: dostup1.ru

Начальник ГУ МВД по Челябинской области сменил руководителей

Кадровые изменения коснулись штаба полицейского Главка и дежурной части.

Начальник челябинского полицейского Главка представил подчиненным новых руководителей подразделений — кадровые изменения коснулись штаба, инспекции и дежурной части ГУ МВД по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О новых назначениях генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев возвестил на коллегии, посвященной противодействию коррупции. Так, на должность заместителя начальника штаба — начальника инспекции назначен полковник внутренней службы Александр Шабров. Заместителем начальника штаба ГУ стал полковник внутренней службы Сергей Софиенко.

Начальником дежурной части назначен полковник полиции Сергей Билибин, а и на должности главного инспектора инспекции ГУ утвержден подполковник полиции Сергей Грицай.

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