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07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Госдумы встретились с жителями Иркутской области в рамках региональной недели

Народный избранник Николай Николаев провел прием граждан и съездил в рейд по СНТ и ДНТ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Партия «Единая Россия» уже несколько дней в рамках очередной региональной недели в Иркутской области проводит встречи депутатов Государственной Думы с местными жителями. Народный избранник Николай Николаев провел прием граждан в региональной общественной приемной 29 мая, а также побывал в рейде по нескольким СНТ и ДНТ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Для депутата ГД Алексея Красноштанова региональная неделя началась в Ангарске 27 мая. Депутат принял участие в открытии памятника первооткрывателям города и поздравил жителей Ангарска с Днем города.

«В ближайшие дни Красноштанов вручит ключи от квартиры отцу погибшего члена экипажа самолета Ил-76ТД RA-76840 авиации МЧС России, потерпевшего крушение при выполнении государственной задачи по тушению и защите населенных пунктов от природных пожаров», — сообщили в пресс-службе.

Также в планах депутата — участие в рабочем совещании по работе воспитателей детских дошкольных учреждений в Усолье-Сибирское, совещание в Иркутске в министерстве социальной защиты опеки и попечительства по вопросу строительства стационарных учреждений социального обслуживания, вручение подарка Тыргетуйскому детскому саду в Аларском районе по поводу 30-летнего юбилея, участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.

Неотъемлемой частью региональной недели стали встречи депутатов с гражданами на базе региональных и местных общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Алексей Красноштанов провел прием граждан в общественной приемной «Единой России» 30 мая.

Депутат ГД Николай Николаев провел прием граждан в региональной общественной приемной 29 мая. Депутат также съездил в рейд по нескольким СНТ и ДНТ, ответил на вопросы и проконсультировал жителей, у которых есть споры за земельные участки.

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