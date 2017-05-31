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08:29 (мск), источник: Publika.md

Правительство назначит новых вице-министров образования и окружающей среды

Новых вице-министров, которые будут исполнять обязанности глав минпросвета и министерства окружающей среды, назначат сегодня.

Источник: Publika.md

Премьер Павел Филип объявил, что министерские должности, освободившиеся в понедельник после отставки либералов, пока останутся вакантными.

Накануне президент подписал указы об освобождении министров от должностей. В отставку ушли вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава минпросвета Корина Фусу, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и глава минтранса Юрий Киринчук, который находится под арестом.

Полномочия сложили и главы ряда государственных агентств, которых выдвинула Либеральная партия. Решение либералов покинуть министерские кресла связаны с уходом Либеральной партии в оппозицию.

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