Правительство назначит новых вице-министров образования и окружающей среды

Премьер Павел Филип объявил, что министерские должности, освободившиеся в понедельник после отставки либералов, пока останутся вакантными.

Накануне президент подписал указы об освобождении министров от должностей. В отставку ушли вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава минпросвета Корина Фусу, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и глава минтранса Юрий Киринчук, который находится под арестом.

Полномочия сложили и главы ряда государственных агентств, которых выдвинула Либеральная партия. Решение либералов покинуть министерские кресла связаны с уходом Либеральной партии в оппозицию.