Правительство назначит новых вице-министров образования и окружающей среды
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Премьер Павел Филип объявил, что министерские должности, освободившиеся в понедельник после отставки либералов, пока останутся вакантными.
Накануне президент подписал указы об освобождении министров от должностей. В отставку ушли
Полномочия сложили и главы ряда государственных агентств, которых выдвинула Либеральная партия. Решение либералов покинуть министерские кресла связаны с уходом Либеральной партии в оппозицию.