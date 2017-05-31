Вице-мэра Нистора Грозаву освободили из-под домашнего ареста, он может вернуться к работе

И так как в соответствии с законом о самоуправлении, суд не потребовал отстранения его от должности, чиновник может вновь приступить к своим обязанностям. С запросом об освобождении Грозаву в Апелляционную палату обратился его адвокат.

Вице-мэра задержали 25 апреля. Он является фигурантом дела о платных парковках в столице. По этому же делу задержали и мэра Кишинёва Дорина Киртоакэ. Сейчас он находится под домашним арестом.