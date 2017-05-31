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08:27 (мск), источник: Publika.md

Вице-мэра Нистора Грозаву освободили из-под домашнего ареста, он может вернуться к работе

Вице-мэр Нистор Грозаву возвращается к работе. Накануне его освободили из-под домашнего ареста и перевели под судебный контроль.

Источник: Publika.md

И так как в соответствии с законом о самоуправлении, суд не потребовал отстранения его от должности, чиновник может вновь приступить к своим обязанностям. С запросом об освобождении Грозаву в Апелляционную палату обратился его адвокат.

Вице-мэра задержали 25 апреля. Он является фигурантом дела о платных парковках в столице. По этому же делу задержали и мэра Кишинёва Дорина Киртоакэ. Сейчас он находится под домашним арестом.

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