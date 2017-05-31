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07:59 (мск), источник: Informburo.kz

Мажилис одобрил передачу ряда полномочий Президента Правительству и Парламенту

Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал о проекте конституционного закона по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Источник: Informburo.kz

«Предлагается передать следующие полномочия от Президента Правительству: образование республиканской бюджетной комиссии и определение порядка составления и представления годового отчёта об исполнении республиканского бюджета, определение по согласованию с Президентом системы государственного планирования», — сказал Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса.

Вместе с тем за главой государства предлагают закрепить право по утверждению стратегических планов госорганов, непосредственно подчинённых и подотчётных Президенту.

«Сейчас с Министерством информации и коммуникаций мы разрабатываем медиаплан. В ближайшее время внесём его в Правительство. Согласно медиаплану, каждое министерство, госорган будут проводить разъяснительную работу о том, какие полномочия передаются этим госорганам», — рассказал министр.

Он добавил, что Минюст подготовил новый комментарий к Конституции. Работа по разъяснению новых норм будет завершена до конца года.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы были рассмотрены предложения постоянных комитетов и депутатов Мажилиса Парламента, внесены поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг другу и другим законодательным актам Республики Казахстан.

24 мая сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, предусматривающий перераспределение полномочий Президента.

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