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08:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд обязал администрацию Краснокамска обеспечить жителей водой надлежащего качества

Краснокамский суд обязать администрацию Краснокамского городского поселения обеспечить организацию условий, необходимых МУП «Водоканал» для обеспечения жителей водоснабжением должного качества в соответствии с нормами санитарного законодательства в срок до 31 декабря 2017 года.

Такое решение было принято по результатам рассмотрения иска Роспотребнадзора.

В ходе судебных заседаний было установлено, что по действующей схеме водоснабжения и водоотведения Краснокамска, город снабжается водой из реки Кама, очистку и водоподготовку которой проводит МУП «Водоканал» на станции, расположенной на территории ООО «Камабумпром», и из реки Чусовая, вода из которой очищается на Чусовском водозаборе ООО «Новогор-Прикамье» и доставляется по водоводу «Пермь-Краснокамск».

Согласно материалам дела, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии реки Кама в месте водозабора требованиям санитарных правил и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует, проект зон санитарной охраны водоисточника (р. Кама) не разработан, санитарно-эпидемиологического заключения по проекту ЗСО нет. Это является нарушением СанПиН.

Доказательств соответствия качества воды СанПиН администрацией Краснокамска и МУП «Водоканал» суду представлено не было.



Из представленных в судебном заседании доказательств следует, что администрацией города предпринимаются меры к водоснабжению населения из межмуниципального водовода «Пермь-Краснокамск» — источника, соответствующего требованиям санитарного законодательства, — однако до настоящего времени эти действия достаточными не являются и не завершены. Доводы об отсутствии финансовых средств, технической возможности организовать и осуществлять водоснабжение из источника, соответствующего санитарным нормам, суд не счел достаточным основанием к отказу в иске.

Рассмотрев все материалы дела, Краснокамский суд решил признать действия МУП «Водоканал», выразившиеся в оказании услуг по водоснабжению с нарушением санитарного законодательства, противоправными в отношении граждан, проживающих в Краснокамске; возложить на МУП «Водоканал» обязанность прекратить нарушение прав потребителей; обязать администрацию Краснокамского городского поселения обеспечить организацию условий, необходимых МУП «Водоканал» для обеспечения населения Краснокамска хозяйственно-питьевым водоснабжением в необходимых объемах и должного качества в соответствии с нормами санитарного законодательства в срок до 31 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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