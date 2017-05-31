Министр Стрельцов возьмет в замы главного дорожника области

Ожидается, что на заседании областного кабмина 31 мая будет принято решение о назначении замом Владимира Стрельцова Дмитрия Христолюбова. Ранее он возглавлял управление дорожного комплекса при областном минстрое.

Таким образом, у главы ведомства Владимира Стрельцова будет четыре зама: Богдан Масан, Дмитрйи Шикалов, Николай Зенкович и Дмитрий Христолюбов.