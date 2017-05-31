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08:59 (мск), источник: РБК

Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры

Российские ВМФ нанесли ракетный удар по позициям боевиков ИГ в районе сирийской Пальмиры. В операции участвовали подводная лодка «Краснодар» и фрегат «Адмирал Эссен».

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России, всего по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) было произведено четыре запуска крылатых ракет «Калибр». Стрельбы произвели находящийся в Восточном Средиземноморье фрегат «Адмирал Эссен», а также подлодка «Краснодар», которая в момент запуска ракет находилась под водой.

Как уточнили военные, целью ракетного обстрела были в том числе тяжелая техника и живая сила боевиков, которых ИГ перебрасывает под Пальмиру из Ракки.

«Все цели поражены», — подчеркнули в Министерстве обороны.

В Москве подчеркнули, что США, Турция и Израиль были заранее предупреждены о готовящемся ракетном ударе из акватории Средиземного моря.

Фоторепортаж
Освобожденная Пальмира

Оснащенный крылатыми ракетами «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море в начале мая. В последние недели сообщалось об участии корабля в учениях у берегов Ливии и Кипра.

В последний раз ракеты «Калибр» российские ВМФ применяли в Сирии в конце 2016 года. Тогда запуски были произведены с фрегата «Адмирал Григорович». Целью также были боевики ИГ.

Ранее российские военные сообщили о том, что террористы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. Российские ВВС в последние дни наносили удар по колоннам, которые действительно двигались на запад.

По данным агентства Fars, в настоящее время сирийская правительственная армия находится примерно в 20 километрах восточней Пальмиры, готовясь к боям за газовое месторождение Арак. Его освобождение позволит войскам президента Башара Асада начать наступление на город Дейр-эз-Зор, где террористы уже несколько лет осаждают военный аэродром.

Комментарии
11
валерий малютин
красавы.....щас, либерасня закудахчет, дескать народу жрать нечего, а они.......а они, тренируясь, заодно убивают бородатое стадо, созданное США.....
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Эдуард Иванов
И еще интересно: какой ножик точат турки на американцев из-за того, что те вооружают курдов. Судя по всему у американцев при срыве плана А по свержению Асада, начинается план Б по созданию Курдистана. А это беда на долгие годы. Т странное дело, государство, входящее в НАТО дестабилизирует другое государство, входящее в тот же блок. Вопрос, что такое НАТО и стоит ли вообще на него обращать внимание?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Эдуард Иванов
И еще интересно: какой ножик точат турки на американцев из-за того, что те вооружают курдов. Судя по всему у американцев при срыве плана А по свержению Асада, начинается план Б по созданию Курдистана. А это беда на долгие годы. Т странное дело, государство, входящее в НАТО дестабилизирует другое государство, входящее в тот же блок. Вопрос, что такое НАТО и стоит ли вообще на него обращать внимание?
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