Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России, всего по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) было произведено четыре запуска крылатых ракет «Калибр». Стрельбы произвели находящийся в Восточном Средиземноморье фрегат «Адмирал Эссен», а также подлодка «Краснодар», которая в момент запуска ракет находилась под водой.

Как уточнили военные, целью ракетного обстрела были в том числе тяжелая техника и живая сила боевиков, которых ИГ перебрасывает под Пальмиру из Ракки.

Как уточнили военные, целью ракетного обстрела были в том числе тяжелая техника и живая сила боевиков, которых ИГ перебрасывает под Пальмиру из Ракки.

В Москве подчеркнули, что США, Турция и Израиль были заранее предупреждены о готовящемся ракетном ударе из акватории Средиземного моря.

Оснащенный крылатыми ракетами «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море в начале мая. В последние недели сообщалось об участии корабля в учениях у берегов Ливии и Кипра.

В последний раз ракеты «Калибр» российские ВМФ применяли в Сирии в конце 2016 года. Тогда запуски были произведены с фрегата «Адмирал Григорович». Целью также были боевики ИГ.

Ранее российские военные сообщили о том, что террористы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. Российские ВВС в последние дни наносили удар по колоннам, которые действительно двигались на запад.