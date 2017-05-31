В Новосибирске предложили переписать название улицы в честь семьи Игнатовых
В Заксобрании региона предложили переименовать улицу, названную в честь итальянских
В Заксобрании региона предложили переименовать улицу, названную в честь итальянских
В Законодательном собрании Новосибирской области предложили переименовать улицу Сакко и Ванцетти в улицу Семьи Игнатовых. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов.
Как уточнили ИА REGNUM в Заксобрании,
Парламентарий напомнил, что восемь братьев и сестра из тринадцати детей семьи Игнатовых ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, Владимир составили два танковых экипажа. Два брата Игнатовых погибли. За павших на фронте братьев ушла на фронт их сестра — Мария Игнатова. На счету Марии — снайпера 150-й Сибирской добровольческой дивизии, было 140 немцев. Игнатовы всю войну прошли до конца, до самого Берлина.
«Никто из четы Игнатовых не испугался, не отступил, не дрогнул перед фашистом. В их жизни был один путь — воевать до конца и защищать Родину!» — отметил Андрей Панферов. — Чтобы сразу два семейных танковых экипажа, еще один брат пехотинец и
Мать героев, Софья Яковлевна Игнатова — домохозяйка из Октябрьского района, первой в Новосибирске получила почетное звание и орден «Мать-героиня», произошло это 8 апреля 1945 года.
«Впервые я узнал об этой семье из документального
В свою очередь координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер, считает, что переименовывать улицы стоит только в сторону возвращения им исторических названий, а в честь героев лучше назвать новую улицу.
«Благо город растёт, и такие появляются. Советские названия, конечно, часто излишне типовые, и делают город несколько безликим — в каждом городе есть улицы Ленина, Советская, Комсомольская, Маркса, Кирова, Сакко и Ванцетти и так далее. У нашей страны сложная история и сложные бюрократические процедуры, поэтому было бы уместно вернуть историческим улицам исторические названия, но бережно отнестись и к советской истории и оставить советские названия тех улиц, которые были построены и впервые названы в СССР. Улица Сакко и Ванцетти ранее называлась Павловской. На ней живёт достаточно много людей, и я не вижу особенного смысла переименовывать именно её», — отметила ИА REGNUM Вальгер.
«Новосибирская семья Игнатовых, давшая фронту два танковых экипажа,