В Новосибирске предложили переписать название улицы в честь семьи Игнатовых

В Законодательном собрании Новосибирской области предложили переименовать улицу Сакко и Ванцетти в улицу Семьи Игнатовых. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов. Как уточнили ИА REGNUM в Заксобрании, вице-спикер уже направил мэру Новосибирска Анатолию Локтю письмо с предложением изменить наименование улицы в Октябрьском районе города, названной в честь итальянских рабочих-анархистов, на улицу в честь легендарной семьи фронтовиков-танкистов. Парламентарий напомнил, что восемь братьев и сестра из тринадцати детей семьи Игнатовых ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, Владимир составили два танковых экипажа. Два брата Игнатовых погибли. За павших на фронте братьев ушла на фронт их сестра — Мария Игнатова. На счету Марии — снайпера 150-й Сибирской добровольческой дивизии, было 140 немцев. Игнатовы всю войну прошли до конца, до самого Берлина. «Никто из четы Игнатовых не испугался, не отступил, не дрогнул перед фашистом. В их жизни был один путь — воевать до конца и защищать Родину!» — отметил Андрей Панферов. — Чтобы сразу два семейных танковых экипажа, еще один брат пехотинец и сестра-снайпер сражались всю войну, почти все уцелели — такого в истории не встретишь!" Мать героев, Софья Яковлевна Игнатова — домохозяйка из Октябрьского района, первой в Новосибирске получила почетное звание и орден «Мать-героиня», произошло это 8 апреля 1945 года.

О семье и о послевоенной судьбе братьев Игнатовых в свое время режиссером Кимом Долгиным был снят фильм.

«Впервые я узнал об этой семье из документального советско-американского фильма, посвящённого 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, который мне, будучи ещё подростком, удалось увидеть по телевизору. История боевой семьи танкистов тогда произвела на меня большое впечатление. Хорошо, что сегодня мы имеем возможность узнать об этом подвиге и гордиться нашими земляками. Пока в нашем городе нет улицы с их фамилией… Я считаю, что новосибирцам необходимо вернуть память об этой героической, удивительной семье», — считает Андрей Панферов. В свою очередь координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер, считает, что переименовывать улицы стоит только в сторону возвращения им исторических названий, а в честь героев лучше назвать новую улицу. «Благо город растёт, и такие появляются. Советские названия, конечно, часто излишне типовые, и делают город несколько безликим — в каждом городе есть улицы Ленина, Советская, Комсомольская, Маркса, Кирова, Сакко и Ванцетти и так далее. У нашей страны сложная история и сложные бюрократические процедуры, поэтому было бы уместно вернуть историческим улицам исторические названия, но бережно отнестись и к советской истории и оставить советские названия тех улиц, которые были построены и впервые названы в СССР. Улица Сакко и Ванцетти ранее называлась Павловской. На ней живёт достаточно много людей, и я не вижу особенного смысла переименовывать именно её», — отметила ИА REGNUM Вальгер.

Сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев предлагает вместо переименования улицы подумать о памятнике семье Игнатовых.