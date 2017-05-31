Борис Дубровский примет участие в работе ПМЭФ

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский выступит на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции» с докладом на тему межрегионального взаимодействия в рамках БРИКС. Запланировано также участие губернатора во встрече премьер-министра Индии г-на Нарендра Моди с главами регионов России.

Также губернатор проведет ряд деловых встреч, в ходе которых планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Производственная фирма «ВИС».