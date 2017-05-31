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09:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский примет участие в работе ПМЭФ

Губернатор Борис Дубровский примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский выступит на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции» с докладом на тему межрегионального взаимодействия в рамках БРИКС. Запланировано также участие губернатора во встрече премьер-министра Индии г-на Нарендра Моди с главами регионов России.

Также губернатор проведет ряд деловых встреч, в ходе которых планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Производственная фирма «ВИС».

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