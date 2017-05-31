Борис Дубровский примет участие в работе ПМЭФ
Губернатор Борис Дубровский примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Борис Дубровский примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Борис Дубровский выступит на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции» с докладом на тему межрегионального взаимодействия в рамках БРИКС. Запланировано также участие губернатора во встрече
Также губернатор проведет ряд деловых встреч, в ходе которых планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО «Производственная фирма «ВИС».