Казпочта представила Нурсултану Назарбаеву офисы будущего

Сообщается, что была продемонстрирована работа цифрового офиса, который включает в себя гибридные банкоматы, «электронного кассира», почтамат и «супермаркет посылок», а также работу дронов и возможности post.kz.
«Наша основная задача сегодня — сделать Казпочту динамичной и инновационной компанией, применяющей в своей работе самые современные технологии, позволяющие оперативно и качественно обслуживать клиентов. Хотелось бы отметить развитие в стране электронной коммерции, рост которой составил 43 процента по сравнению с прошлым годом, и мы полностью поддерживаем этот тренд. Сейчас мы активно развиваем е-сommerce, модернизируем отделения, переводя при этом большинство сервисов в онлайн-формат», — рассказал глава Казпочты Сакен Сарсенов.
До конца текущего года в отделениях Казпочты будет установлено шесть цифровых офисов с биометрическим контролем, которые, помимо стандартных функций банкомата, оказывают услуги видеоконсультанта, мобильного кошелька, выдают карточки, обменивают валюту.
Отмечается, что один цифровой офис может заменить работу целого отделения почтовой связи, насчитывающего до 20 сотрудников, при этом в ознакомительный период работу цифрового офиса будут контролировать и демонстрировать клиентам всего два сотрудника.
В дальнейшем это позволит предоставлять услуги дистанционно в формате самообслуживания с режимом работы 24/7. Также стало известно, что в районных отделениях будут устанавливаться «электронные кассиры», что удобно для предпринимателей на селе, которые, к примеру, продав урожай, смогут оставить выручку на хранение или перевести на свой счет через «электронного кассира», не выезжая в отделение банка, которых на селе зачастую не имеется.
К слову, «электронный кассир» за один раз принимает до 100 миллионов тенге, причем поступающие деньги могут тут же и выдаваться, то есть данный комплекс в автономном режиме может работать без инкассации четыре-пять месяцев.
«В июне мы первыми в Казахстане для исключения случаев мошенничества при выдаче и получении займов БВУ по агентским услугам запустим систему верификации клиентов на основе биометрии лица. Верификация осуществляется путем сопоставления фотографии клиента в режиме online с фотографией на удостоверении личности, сейчас мы тестируем программу в пяти пилотных отделениях», — добавил Сакен Сарсенов.
Еще один инновационный проект Казпочты — доставка корреспонденции и мелких отправлений дронами.
«Сегодня доставка осуществляется посредством воздушного, ЖД и автотранспорта. Однако существуют сложности при доставке в отдаленные труднодоступные местности, особенно в период сложных погодных условий, и здесь могут подключиться дроны», — уточнили в компании.