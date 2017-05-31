Казпочта представила Нурсултану Назарбаеву офисы будущего

Сообщается, что была продемонстрирована работа цифрового офиса, который включает в себя гибридные банкоматы, «электронного кассира», почтамат и «супермаркет посылок», а также работу дронов и возможности post.kz. «Наша основная задача сегодня — сделать Казпочту динамичной и инновационной компанией, применяющей в своей работе самые современные технологии, позволяющие оперативно и качественно обслуживать клиентов. Хотелось бы отметить развитие в стране электронной коммерции, рост которой составил 43 процента по сравнению с прошлым годом, и мы полностью поддерживаем этот тренд. Сейчас мы активно развиваем е-сommerce, модернизируем отделения, переводя при этом большинство сервисов в онлайн-формат», — рассказал глава Казпочты Сакен Сарсенов. До конца текущего года в отделениях Казпочты будет установлено шесть цифровых офисов с биометрическим контролем, которые, помимо стандартных функций банкомата, оказывают услуги видеоконсультанта, мобильного кошелька, выдают карточки, обменивают валюту.

Отмечается, что один цифровой офис может заменить работу целого отделения почтовой связи, насчитывающего до 20 сотрудников, при этом в ознакомительный период работу цифрового офиса будут контролировать и демонстрировать клиентам всего два сотрудника.