Новосибирская область летом подготовит заявку на создание ТОР в двух моногородах

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Новосибирская область планирует летом 2017 года подготовить заявку на создание территорий опережающего развития (ТОР) в двух моногородах региона — Линево и Горный, сообщила журналистам министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

«Моногородам может быть присвоен статус ТОР. Мы должны подготовить заявку, мы это планируем сделать летом. Согласовали это с Фондом моногородов», — сказала Молчанова.

Она уточнила, что заявка предполагает описание инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в моногородах с планами по производству и сбыту продукции.

Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско-итальянского обувного кластера, который объединит на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов 15 производств кожевенного сырья, детской, мужской, женской и рабочей обуви. Инвестиции в проект составят около €80 млн, будет создано три тысячи рабочих мест. Предполагается, что он займет четверть регионального и 15% российского рынка. С итальянской стороны в проекте примет участие группа компаний Mac Senior.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие — Новосибирский электродный завод (входит в ГК «Энергопром» холдинга «Ренова»). Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско-итальянского обувного кластера с инвестициями около €80 млн, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

Градообразующие предприятия поселка Горный, где проживают около 9 тыс. человек, производят железнодорожные шпалы и щебень. Как сообщалось ранее, компания «Салаватстекло» планирует построить к 2019 году в поселке стекольный завод, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.