Начальник управления по делам молодежи и соцвопросам Хабаровска уходит с поста
Об этом Евгений Демин заявил во время
Об этом Евгений Демин заявил во время
Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.
Одно из управлений администрации Хабаровска осталось без руководителя. Начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам уходит со своего поста. Об этом Евгений Демин заявил в ходе
— Я перехожу на работу в краевое правительство. Должность пока не назову, но моя новая работа будет в той же сфере, что и прежняя, — сообщил Евгений Демин.