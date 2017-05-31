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10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Начальник управления по делам молодежи и соцвопросам Хабаровска уходит с поста

Об этом Евгений Демин заявил во время пресс-конференции.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Одно из управлений администрации Хабаровска осталось без руководителя. Начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам уходит со своего поста. Об этом Евгений Демин заявил в ходе пресс-конференции, видимо, последней в этой должности.

— Я перехожу на работу в краевое правительство. Должность пока не назову, но моя новая работа будет в той же сфере, что и прежняя, — сообщил Евгений Демин.

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