Начальник управления по делам молодежи и соцвопросам Хабаровска уходит с поста

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Одно из управлений администрации Хабаровска осталось без руководителя. Начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам уходит со своего поста. Об этом Евгений Демин заявил в ходе пресс-конференции, видимо, последней в этой должности.

— Я перехожу на работу в краевое правительство. Должность пока не назову, но моя новая работа будет в той же сфере, что и прежняя, — сообщил Евгений Демин.