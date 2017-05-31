Инна Парыгина: «Омский бизнес шантажирует губернатора Назарова и мэра Двораковского»

Сегодня, 31 мая, на заседании правительства Омской области будут приняты поправки в ставшее скандальным постановление 108.
Согласно законопроекту, арендная плата за землю с 11 мая 2015 года начислялась предпринимателям, исходя из ставки рефинансирования Центробанка России.
В итоге бизнесменам пересчитали арендную плату «задним числом» за 2015−2017 годы в соответствии с новыми правилами, выставив миллионные долги.
Это вызвало возмущение у предпринимателей, которые массово пошли в суды, пытаясь оспорить взыскания, всего набралось 86 дел. Поправки к постановлению, разработанные министерством имущественных отношений Омской области, предполагают дифференцированные ставки налога от 3, 4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли.
В свою очередь, директор департамента финансов Омска Инна Парыгина прокомментировала ситуацию. В эксклюзивном комментарии порталу Om1.ru она объяснила, почему бизнесмены получили письма «счастья».
Инна Парыгина, директор департамента финансов Омска:
— Предприниматели озвучивают свою позицию, но, когда дважды менялась кадастровая оценка в сторону понижения и цена за землю упала в пять раз, они не беспокоились за бюджет Омска. Мы живем в таких еж условиях, как и они, планируя доходы и расходы. Так вот, с 2012 по 2015 годы мы возвращали бизнесу сумму переплаченного земельного налога, также насчитанного «задним числом». Сумма возвратов достигала 500−700 миллионов рублей в год. Мы в этой связи не плакали и не рыдали, а придумывали бюджетно-налоговый маневр, каким образом мы сможем закрыть выпадающие доходы. Что касается неоднозначного 108 постановления, против которого поднялись предприниматели, я не согласна. С одной стороны, прежнее руководство департамента имущественных отношений вовремя не уведомило бизнес, но это вопрос к ним, что об этом рассуждать. По сути, бюджет города кредитовал бизнес беспроцентно.
По словам представителя мэрии, постановление № 108 от 11 мая 2015 года абсолютно законно, и оно не оспаривается прокуратурой и другими надзорными органами. Оно создает одинаковые условия для ведения бизнеса на территории региона для всех предпринимателей. Как утверждает Инна Парыгина, в 582-м постановлении правительства России об установлении арендной платы на землю как раз прописана ставка рефинансирования Центробанка. Она также отметила, что от принятия поправок в постановление 108 бюджет города потеряет 400 миллионов рублей в 2018 году.
Инна Парыгина:
— Бизнес в свое время ничего не делал. И теперь претензий предъявлять теперь к нам не может. Не нужно перевирать прямые нормы федерального постановления. Не нужно затягивать этот процесс, а принять и оплатить эти счета. Мы посчитали, что принятие поправок в постановление 108 принесет 400 миллионов рублей выпадающих доходов в год. А, учитывая, что взыскиваются платежи с 2015 года, мы в январе 2017 года мы приняли решении Горсовета о предоставлении рассрочке платежа за аренду земли на два года. Кроме того директор департамента финансов уверена, что бизнесмены не слышат власть.
Более того, платя заниженные налоги на землю до 2015 года, предприниматели, по данным депфинансов, недодали 2 миллиарда рублей в бюджет города.
Инна Парыгина:
— Бюджетники живет с налоговых и неналоговых платежей, им три года не получали зарплату. Не надо шантажировать мэра и губернатора на предмет того, что предприятия закрываются из-за этих налогов. Мы не злодеи бизнеса. Может, лучше точечно помогать предпринимателям? Тем более что бизнес уронил доходы города на 2 миллиарда в год. В 2011 году с аренды земли мы получали 3,2 миллиарда рублей в год. В этом году планируем получить всего 850 миллионов рублей.
Отметим, что бизнесмены в качестве довода в пользу снижения арендной платы за землю приводят тот факт, что по федеральному законодательству ставка должна быть не больше 3 процентов от выкупной стоимости земли. Но на деле, с поправками в постановление № 108, выйдет от 3,4 до 4,3 процентов.