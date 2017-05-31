Инна Парыгина: «Омский бизнес шантажирует губернатора Назарова и мэра Двораковского»

Сегодня, 31 мая, на заседании правительства Омской области будут приняты поправки в ставшее скандальным постановление 108.

Согласно законопроекту, арендная плата за землю с 11 мая 2015 года начислялась предпринимателям, исходя из ставки рефинансирования Центробанка России.

В итоге бизнесменам пересчитали арендную плату «задним числом» за 2015−2017 годы в соответствии с новыми правилами, выставив миллионные долги.

Это вызвало возмущение у предпринимателей, которые массово пошли в суды, пытаясь оспорить взыскания, всего набралось 86 дел. Поправки к постановлению, разработанные министерством имущественных отношений Омской области, предполагают дифференцированные ставки налога от 3, 4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли.

В свою очередь, директор департамента финансов Омска Инна Парыгина прокомментировала ситуацию. В эксклюзивном комментарии порталу Om1.ru она объяснила, почему бизнесмены получили письма «счастья».

Инна Парыгина, директор департамента финансов Омска:

— Предприниматели озвучивают свою позицию, но, когда дважды менялась кадастровая оценка в сторону понижения и цена за землю упала в пять раз, они не беспокоились за бюджет Омска. Мы живем в таких еж условиях, как и они, планируя доходы и расходы. Так вот, с 2012 по 2015 годы мы возвращали бизнесу сумму переплаченного земельного налога, также насчитанного «задним числом». Сумма возвратов достигала 500−700 миллионов рублей в год. Мы в этой связи не плакали и не рыдали, а придумывали бюджетно-налоговый маневр, каким образом мы сможем закрыть выпадающие доходы. Что касается неоднозначного 108 постановления, против которого поднялись предприниматели, я не согласна. С одной стороны, прежнее руководство департамента имущественных отношений вовремя не уведомило бизнес, но это вопрос к ним, что об этом рассуждать. По сути, бюджет города кредитовал бизнес беспроцентно.

По словам представителя мэрии, постановление № 108 от 11 мая 2015 года абсолютно законно, и оно не оспаривается прокуратурой и другими надзорными органами. Оно создает одинаковые условия для ведения бизнеса на территории региона для всех предпринимателей. Как утверждает Инна Парыгина, в 582-м постановлении правительства России об установлении арендной платы на землю как раз прописана ставка рефинансирования Центробанка. Она также отметила, что от принятия поправок в постановление 108 бюджет города потеряет 400 миллионов рублей в 2018 году.

Инна Парыгина:

— Бизнес в свое время ничего не делал. И теперь претензий предъявлять теперь к нам не может. Не нужно перевирать прямые нормы федерального постановления. Не нужно затягивать этот процесс, а принять и оплатить эти счета. Мы посчитали, что принятие поправок в постановление 108 принесет 400 миллионов рублей выпадающих доходов в год. А, учитывая, что взыскиваются платежи с 2015 года, мы в январе 2017 года мы приняли решении Горсовета о предоставлении рассрочке платежа за аренду земли на два года. Кроме того директор департамента финансов уверена, что бизнесмены не слышат власть.