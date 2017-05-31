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09:17 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь рассчитывает на новый кредит из России. Хотим 700 миллионов долларов

Кредит пойдет на рефинансирование, заявил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» министр финансов Владимир Амарин.

Источник: Ежедневник.by

Как отметил министр, «в этом году нам предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов, — цитирует его «СБ. Беларусь сегодня».

Как уточнил Владимир Амарин, в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, «в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов США на цели рефинансирования долга». Кроме этого, с его слов, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке.

В качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении нам кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016—2018 годах. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня страна получила 1,1 млрд долларов, из них 300 млн долларов — в этом году.

По словам Владимира Амарина, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными условиями.

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