Экс-главе Администрации президента Косинцу подыскали новую должность
Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца своим помощником. За какие направления будет отвечать бывший руководитель администрации, не уточняется.
Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца своим помощником. За какие направления будет отвечать бывший руководитель администрации, не уточняется.
Напомним, что с декабря 2014 по декабрь 2016 годов Александр Косинец возглавлял Администрацию президента Беларуси. До этого медик по профессии трудился на руководящих должностях в Республиканском