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09:15 (мск), источник: Ежедневник.by

Экс-главе Администрации президента Косинцу подыскали новую должность

Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца своим помощником. За какие направления будет отвечать бывший руководитель администрации, не уточняется.

Источник: Ежедневник.by

Напомним, что с декабря 2014 по декабрь 2016 годов Александр Косинец возглавлял Администрацию президента Беларуси. До этого медик по профессии трудился на руководящих должностях в Республиканском научно-практическом центре «Инфекция и хирургия» (1995−1997), ректором Витебского государственного медицинского университета (1997−2005), заместителем премьер-министра (2005−2008) и председателем Витебского облисполкома (2008−2014).

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