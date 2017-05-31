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10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Призывников из Хабаровского края торжественно проводили в армию

В Хабаровске прошла торжественная церемония проводов призывников в армию.

Источник: Reuters

Участие в мероприятии приняли свыше 40 новобранцев, а также представители правительства региона, Закдумы края, Восточного военного округа и духовенства. Кроме того, среди приглашенных были сотрудники администрации, члены военно-патриотических организаций и родители молодых людей.

К призывникам обратился заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами власти Анатолий Размахнин.

«Сегодня в вашей жизни по истине знаковое событие. Вы отправляетесь служить в войска. Конечно, армейские будни будут очень сильно отличаться от привычного ритма вашей жизни, но из рядов вооруженных сил вы вернетесь настоящими мужчинами, защитниками Отечества», — отметил Анатолий Размахнин. Весенняя призывная кампания в Хабаровском крае идет опережающими темпами. На военную службу уже призвано 1611 человек, что составляет 122,5% от обязательного задания. В войска отправлены 329 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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