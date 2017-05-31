Призывников из Хабаровского края торжественно проводили в армию

Участие в мероприятии приняли свыше 40 новобранцев, а также представители правительства региона, Закдумы края, Восточного военного округа и духовенства. Кроме того, среди приглашенных были сотрудники администрации, члены военно-патриотических организаций и родители молодых людей.

К призывникам обратился заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами власти Анатолий Размахнин.