Вступило в законную силу решение об увольнении Татьяны Людмилиной

«Могу предположить, что Татьяна Николаевна сознательно пошла на то, чтобы не обжаловать судебное решение суда первой инстанции, — сообщил “ФедералПресс” Ярослав Малянов. — И наверняка такое решение было принято после консультаций со своим адвокатом. С учетом тех обстоятельств дела, которые подробно изложены в решении судьи Малахова, этот шаг представляется абсолютно верным и взвешенным. Сложно было предположить, что апелляционная инстанция пришла бы к каким-то иным выводам, чем районный суд».

Татьяна Людмилина подала иск о восстановлении на работе 22 сентября, то есть через три дня после того, как ей было вручено уведомление об увольнении. Бывший руководитель концертной организации отказалась подписывать приказ, в результате чего пришлось в присутствии свидетелей составлять специальный акт. Позже Татьяна Людмилина провела специальную пресс-конференцию, а также дала несколько интервью, назвав главным виновником произошедших событий министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова.