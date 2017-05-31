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09:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Вступило в законную силу решение об увольнении Татьяны Людмилиной

НОВОСИБИРСК, 31 мая, ФедералПресс. Вступило в законную силу решение Центрального районного суда Новосибирска, в апреле отказавшему в восстановлении на работе бывшему директору областной филармонии Татьяне Людмилиной, уволенной региональном министерством культуры в сентябре прошлого года.

Как сообщил «ФедералПресс» заместитель директора по правовым вопросам группы компаний «СибМА» Ярослав Малянов, представлявший на суде министерство культуры Новосибирской области, соответствующие документы уже поступили в ведомство.

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«Могу предположить, что Татьяна Николаевна сознательно пошла на то, чтобы не обжаловать судебное решение суда первой инстанции, — сообщил “ФедералПресс” Ярослав Малянов. — И наверняка такое решение было принято после консультаций со своим адвокатом. С учетом тех обстоятельств дела, которые подробно изложены в решении судьи Малахова, этот шаг представляется абсолютно верным и взвешенным. Сложно было предположить, что апелляционная инстанция пришла бы к каким-то иным выводам, чем районный суд».

Татьяна Людмилина подала иск о восстановлении на работе 22 сентября, то есть через три дня после того, как ей было вручено уведомление об увольнении. Бывший руководитель концертной организации отказалась подписывать приказ, в результате чего пришлось в присутствии свидетелей составлять специальный акт. Позже Татьяна Людмилина провела специальную пресс-конференцию, а также дала несколько интервью, назвав главным виновником произошедших событий министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова.

Увольнение Татьяны Людмилиной стало итогом длившегося два с половиной года конфликта вокруг новосибирской филармонии.

Еще в 2014 году 172 сотрудника концертной организации направили полпреду президента в СФО, губернатору Новосибирской области и председателю областного заксобрания открытое письмо, в котором выразили недовольство действиями нового директора, обвинив Татьяну Людмилину в «чудовищной некомпетентности» и в «хамском обращении». В течение последующего периода областная филармония пережила несколько судебных разбирательство со своими сотрудниками, что было наглядным свидетельством продолжающегося конфликта директора с творческими сотрудниками.

Известно также, что летом прошлого года Татьяне Людмилиной по линии министерства культуры был объявлен выговор за финансовые нарушения. Справедливость увольнения Татьяны Людмилиной из-за конфликта внутри концертной организации публично признали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, а также бывший полпред президента в СФО, а ныне губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

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