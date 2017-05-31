Вступило в законную силу решение об увольнении Татьяны Людмилиной

Как сообщил «ФедералПресс» заместитель директора по правовым вопросам группы компаний «СибМА» Ярослав Малянов, представлявший на суде министерство культуры Новосибирской области, соответствующие документы уже поступили в ведомство.
«Могу предположить, что Татьяна Николаевна сознательно пошла на то, чтобы не обжаловать судебное решение суда первой инстанции, — сообщил “ФедералПресс” Ярослав Малянов. — И наверняка такое решение было принято после консультаций со своим адвокатом. С учетом тех обстоятельств дела, которые подробно изложены в решении судьи Малахова, этот шаг представляется абсолютно верным и взвешенным. Сложно было предположить, что апелляционная инстанция пришла бы к каким-то иным выводам, чем районный суд».
Татьяна Людмилина подала иск о восстановлении на работе 22 сентября, то есть через три дня после того, как ей было вручено уведомление об увольнении. Бывший руководитель концертной организации отказалась подписывать приказ, в результате чего пришлось в присутствии свидетелей составлять специальный акт. Позже Татьяна Людмилина провела специальную пресс-конференцию, а также дала несколько интервью, назвав главным виновником произошедших событий министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова.
Увольнение Татьяны Людмилиной стало итогом длившегося два с половиной года конфликта вокруг новосибирской филармонии.
Еще в 2014 году 172 сотрудника концертной организации направили полпреду президента в СФО, губернатору Новосибирской области и председателю областного заксобрания открытое письмо, в котором выразили недовольство действиями нового директора, обвинив Татьяну Людмилину в «чудовищной некомпетентности» и в «хамском обращении». В течение последующего периода областная филармония пережила несколько судебных разбирательство со своими сотрудниками, что было наглядным свидетельством продолжающегося конфликта директора с творческими сотрудниками.
Известно также, что летом прошлого года Татьяне Людмилиной по линии министерства культуры был объявлен выговор за финансовые нарушения. Справедливость увольнения Татьяны Людмилиной из-за конфликта внутри концертной организации публично признали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, а также бывший полпред президента в СФО, а ныне губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.