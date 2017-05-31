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09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты не смогли выбрать главу Краснокамска

Депутаты земсобрания Краснокамска не смогли определиться с главой района.

Три кандидата, представленных конкурсной комиссией, набрали по два голоса, еще 11 депутатов воздержалось. Всего присутствовало 13 депутатов из 15. Выборы признаны несостоявшимися и будут объявлены заново.

Напомним, всего конкурсная комиссия предложила депутатам выбрать главу из трех кандидатов: начальника ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району подполковника полиции Андрея Полозникова, депутата земсобрания Юрия Ильюшенко и бывшего вице-премьера краевого правительства, министра территориального развития края Константина Захарова.

Депутаты заслушали программы кандидатов, но при первом голосовании не смогли выбрать себе главу. За кандидатуры господ Полозникова и Ильюшенко было подано по два голоса, за кандидата краевой власти — господина Захарова — три голоса. Еще десять депутатов воздержались.

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