Депутаты не смогли выбрать главу Краснокамска

Три кандидата, представленных конкурсной комиссией, набрали по два голоса, еще 11 депутатов воздержалось. Всего присутствовало 13 депутатов из 15. Выборы признаны несостоявшимися и будут объявлены заново.

Напомним, всего конкурсная комиссия предложила депутатам выбрать главу из трех кандидатов: начальника ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району подполковника полиции Андрея Полозникова, депутата земсобрания Юрия Ильюшенко и бывшего вице-премьера краевого правительства, министра территориального развития края Константина Захарова.

Депутаты заслушали программы кандидатов, но при первом голосовании не смогли выбрать себе главу. За кандидатуры господ Полозникова и Ильюшенко было подано по два голоса, за кандидата краевой власти — господина Захарова — три голоса. Еще десять депутатов воздержались.