Мэр Москвы отказался бесплатно отдавать Омску списанные трамваи
По какой причине, омскому департаменту транспорта теперь остаётся только гадать.
По какой причине, омскому департаменту транспорта теперь остаётся только гадать.
Омск не получит 10 старых трамвайных вагонов из Москвы, которые в начале месяца директор департамента транспорта Алексей Мартыненко просил у столичных властей. Как сообщает «НГС» со ссылкой на директора муниципального предприятия «Электротранспорт» Сергея Ткалуна, мэр Москвы Сергей Собянин отказался безвозмездно передавать Омску трамваи.
Причина отказа пока не известна. У омского дептранса даже нет предположений, в чём она может заключаться. Сейчас представители ведомства ждут официального письменного отказа, в котором Собянин должен будет обосновать свою позицию.
Напомним, что в первой половине мая Мартыненко специально ездил на переговоры в Москву, чтобы побороться со своими коллегами из других городов за старые столичные трамваи. В прошлом году Москва даром отдала Омску пять списанных вагонов, которые ездили по столичным улицам 20 лет.