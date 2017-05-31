Мэр Москвы отказался бесплатно отдавать Омску списанные трамваи

Омск не получит 10 старых трамвайных вагонов из Москвы, которые в начале месяца директор департамента транспорта Алексей Мартыненко просил у столичных властей. Как сообщает «НГС» со ссылкой на директора муниципального предприятия «Электротранспорт» Сергея Ткалуна, мэр Москвы Сергей Собянин отказался безвозмездно передавать Омску трамваи.

Причина отказа пока не известна. У омского дептранса даже нет предположений, в чём она может заключаться. Сейчас представители ведомства ждут официального письменного отказа, в котором Собянин должен будет обосновать свою позицию.

Напомним, что в первой половине мая Мартыненко специально ездил на переговоры в Москву, чтобы побороться со своими коллегами из других городов за старые столичные трамваи. В прошлом году Москва даром отдала Омску пять списанных вагонов, которые ездили по столичным улицам 20 лет.