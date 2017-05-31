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10:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нормандские переговоры»: Украина предложила новое перемирие — МИД

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В ходе переговоров в рамках «нормандского формата» в Берлине на уровне замминистров иностранных дел Украина предложила объявить в Донбассе очередной режим тишины, сообщил глава украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Источник: "РИА Новости" Украина

Рабочая встреча в рамках «нормандского формата» по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник.

С украинской стороны в ней принимал участие Вадим Пристайко, с российской стороны — статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Мариэль де Сарнез.

«Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются», — заявил Пристайко по итогам переговоров, его слова цитирует агентство «Укринформ».

Заместитель министра отметил, что украинская сторона на переговорах, прежде всего, настаивала на прекращении огня.

«Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры иногда пытаются «подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в списке задач».

По словам дипломата, основная задача встречи 30 мая в Берлине была в том, чтобы заслушать доклады о деятельности четырех рабочих групп по Донбассу, их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава контактной группы) Сайдик также приняли участие в переговорах.

Пристайко отметил, что на встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых «застряли» рабочие группы в Минске.

«Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма», — сказал он.

При этом дипломат считает, что реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в болезненном для всех вопросе обмена пленными.

Пристайко напомнил, что в Украине была проведена верификация по тюрьмам. По его словам, до этого было определенное недоверие, но теперь в Киеве считают, что «эта работа позволит снять все последние препоны для обмена «всех на всех».

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