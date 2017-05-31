Элитный «троллинг»: «дебаты» Украины и РФ в Twitter взорвали соцсети
Заявление Владимира Путина об Анне Ярославне вызвало ряд споров не только среди историков, но и в социальных сетях обычных пользователей, а также официальных лиц.
Заявление Владимира Путина об Анне Ярославне вызвало ряд споров не только среди историков, но и в социальных сетях обычных пользователей, а также официальных лиц.
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В социальных сетях обратили внимание на диалог официальных
«Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала
В ответ на это российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.
«Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас», — говорится в сообщении.
We are proud of our common history.