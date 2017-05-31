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10:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Элитный «троллинг»: «дебаты» Украины и РФ в Twitter взорвали соцсети

Заявление Владимира Путина об Анне Ярославне вызвало ряд споров не только среди историков, но и в социальных сетях обычных пользователей, а также официальных лиц.

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В социальных сетях обратили внимание на диалог официальных Twitter-аккаунтов России и Украины о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина относительно королевы Франции Анны Ярославны.

«Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала российско-французские отношения, позвольте нам напомнить последовательность событий», — говорится в аккаунте украинского аккаунта с прикрепленным изображением глухого леса, который был на территории Москвы в 1051 году, когда Анна Ярославна стала женой французского короля.

​В ответ на это российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.

«Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас», — говорится в сообщении.

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