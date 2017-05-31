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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Киев надеется на помощь Путина в обеспечении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Киев предложил на переговорах в рамках «нормандского формата» в Берлине на уровне замминистров иностранных дел объявить в Донбассе очередной режим тишины и настаивал, прежде всего, на прекращении огня, также участники заслушали отчеты подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в регионе, сообщил глава украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Источник: РИА Новости

Рабочая встреча в рамках «нормандского формата» по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. С российской стороны в ней принимал участие статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Мариэль де Сарнез, с украинской — Пристайко.

«Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются», — заявил Пристайко по итогам переговоров, его слова цитирует украинское агентство «Укринформ».

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Заместитель министра отметил, что украинская сторона на переговорах, прежде всего, настаивала на прекращении огня. «Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры иногда пытаются «подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в списке задач».

По словам дипломата, основная задача встречи 30 мая в Берлине была в том, чтобы заслушать доклады о деятельности четырех рабочих групп по Донбассу, их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава контактной группы) Сайдик также приняли участие в переговорах.

Пристайко отметил, что на встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых «застряли» рабочие группы в Минске. «Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма», — сказал он.

При этом дипломат считает, что реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в болезненном для всех вопросе обмена пленными. Пристайко напомнил, что на Украине была проведена верификация по тюрьмам. По его словам, до этого было определенное недоверие, но теперь в Киеве считают, что «эта работа позволит снять все последние препоны для обмена «всех на всех».

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