Губернатор Приморья и глава Россвязи подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий подписали соглашение о сотрудничестве и внедрении современных технологий в рамках развития сетей связи на территории края. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соглашение предусматривает взаимодействие администрации Приморского края и Россвязи сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это обеспечение населения качественными и доступными услугами связи на всей территории края, в том числе своевременным информированием во время чрезвычайных ситуаций.

Как отметил губернатор края Владимир Миклушевский, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы жители самых отдаленных населенных пунктов могли пользоваться электронными государственными сервисами. Даже самым крупным операторам требуются годы на развитие инфраструктуры на труднодоступных и малонаселенных территориях. Именно поэтому нам вместе с коллегами из Россвязи необходимо найти оптимальный вариант и обеспечить жителей края стабильной связью. Также глава региона подчеркнул, что доступ в интернет уже обеспечен почти в 500 населенных пунктах Приморья.