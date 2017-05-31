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10:24 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья и глава Россвязи подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает взаимодействие администрации края и Россвязи сразу по нескольким направлениям. Это обеспечение населения всего края качественными и доступными услугами связи, в том числе своевременным информированием во время ЧС. Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в вопросах организации издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты для привлечения внимания российской и международной общественности к истории, культуре, обычаям народов Приморья.

Источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий подписали соглашение о сотрудничестве и внедрении современных технологий в рамках развития сетей связи на территории края. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соглашение предусматривает взаимодействие администрации Приморского края и Россвязи сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это обеспечение населения качественными и доступными услугами связи на всей территории края, в том числе своевременным информированием во время чрезвычайных ситуаций.

Как отметил губернатор края Владимир Миклушевский, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы жители самых отдаленных населенных пунктов могли пользоваться электронными государственными сервисами. Даже самым крупным операторам требуются годы на развитие инфраструктуры на труднодоступных и малонаселенных территориях. Именно поэтому нам вместе с коллегами из Россвязи необходимо найти оптимальный вариант и обеспечить жителей края стабильной связью. Также глава региона подчеркнул, что доступ в интернет уже обеспечен почти в 500 населенных пунктах Приморья.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в вопросах организации издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты для привлечения внимания российской и международной общественности к истории, культуре, обычаям народов Приморья, к его уникальным историко-культурным объектам, что в свою очередь будет также способствовать развитию туризма в регионе.

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