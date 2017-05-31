Законопроект, снижающий отказы в «дальневосточном гектаре», внесен в ГД

Законопроект, уточняющий особенности получения «дальневосточного гектара», правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Предлагается уточнить процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.

Также предлагается дополнить федеральный закон положением о том, что требования к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа и схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, с участием органа регистрации прав.

Для обслуживания и поддержания федеральной информационной системы законопроектом предусматривается, что полномочия Росреестра могут быть переданы подведомственному ему федеральному государственному бюджетному учреждению.

Кроме того, желающие получить «дальневосточный гектар» смогут подавать необходимые документы не только непосредственно в орган регистрации прав, но и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на всей территории Российской Федерации. В этом случае МФЦ обеспечивает подготовку схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

Некоторые изменения направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении земельного участка гражданину. Так, в случаях, когда образуемый земельный участок пересекает границы других земельных участков либо границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к иным земельным участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы либо гражданину может быть предоставлен иной земельный участок. В таких случаях срок рассмотрения поданного заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до тридцати дней и гражданин имеет право дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка.

Также предлагается дополнить федеральный закон положениями о порядке определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель в случае, если выбранный гражданином вид (виды) разрешенного использования земельного участка не соответствует целевому назначению категории земель, к которой относится земельный участок, либо если категория земель в отношении земельного участка не определена. Кроме того, законопроект предусматривает расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Так, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда предоставление земельных участков гражданам не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями.

Также предлагается разрешить предоставление земельных участков, расположенных в границах охотничьих угодий, за исключением случаев, когда на испрашиваемом земельном участке размещен объект охотничьей инфраструктуры в границах охотничьих угодий, используемых на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, либо испрашиваемый земельный участок подлежит предоставлению в аренду для размещения объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с охотхозяйственным соглашением или соглашением о государственно-частном партнерстве.

Наряду с этим законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование порядка внесения сведений и ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Предусмотренные законопроектом изменения направлены на повышение эффективности реализации федерального закона на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и уменьшение количества отказов в предоставлении гражданам земельных участков в безвозмездное пользование», — отмечают в правительстве РФ.