Назарбаев стал первым покупателем золотых слитков Нацбанка

Золотые слитки будут реализовываться через банки второго уровня. Основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков будет возможность их обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту «день в день».

Золотые слитки, которые будут участвовать в программе, изготовлены Казахстанским монетным двором и представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 грамм.

Так, 10-граммовые слитки представлены в специальной упаковке бордового цвета, 20-граммовые — в зеленой, 50-граммовые — в голубой и 100-граммовые слитки — в упаковке золотого цвета.

Первым покупателем золотых слитков стал президент РК Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для СМИ по запуску программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

«Вчера в отделении Народного банка в Астане на имя президента был выписан приходной кассовый ордер на покупку всей линейки золотых слитков — от 10 грамм до 100 грамм. Надеюсь, что наши граждане последуют примеру президента и купят слитки, например, для сохранения сбережений», — сказал Акишев.

«Со своей стороны, Национальный Банк будет максимально содействовать развитию продукта и предоставлять необходимые разъяснения. Мы ожидаем плодотворной совместной работы с банками. По мере реализации и популяризации программы мы готовы выпускать слитки большей массой в случае появления такой потребности», — сказал глава финансового регулятора.

Он также озвучил ориентировочную стоимость слитков по состоянию на 31 мая. За 10 граммов — 127 тысяч тенге, 20 граммов — 254 тысяч тенге, 50 граммов — 635 тысяч тенге, 100 граммов — 1 270 тысяч тенге.