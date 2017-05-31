Синоптики обвинили заместителя министра внутренних дел в поднятии паники
Заявления заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина о якобы приближающемся к Казахстану урагане опровергли в РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заявления заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина о якобы приближающемся к Казахстану урагане опровергли в РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Вчера в ходе
Она считает, что заявления заместителя министра вызвали необоснованную панику у населения.
«Хотелось подчеркнуть, что вчерашнее высказывание господина Ильина вызвало панику среди населения. В воспитательных и образовательных учреждениях были отменены запланированные мероприятия. (…) Вчера, без всяких запросов и обращений в РГП “Казгидромет”, господин Ильин сделал такое заявление. Хотя мы неоднократно, и в письменном, и в устном виде, заявляли о том, что если вы некомпетентны в этой сфере, то всегда должен присутствовать
«По северным регионам, сегодня и в ближайшие дни будут проходить циклоны, но они будут задевать Казахстан лишь своей южной периферией. Небольшое усиление ветра будет отмечаться, но не до таких критериев. Что касается Астаны, то в ближайшие дни мы ждем погоду без осадков, и сравнительно тепло будет», — заключила синоптик.