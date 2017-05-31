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10:31 (мск), источник: Tengrinews

Синоптики обвинили заместителя министра внутренних дел в поднятии паники

Заявления заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина о якобы приближающемся к Казахстану урагане опровергли в РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Вчера в ходе пресс-конференции в правительстве господином Ильиным было озвучено предположение, что, в общем-то, в свою очередь, усугубило ситуацию, о том, что фронт, ставший причиной ураганного ветра в Москве и Московской области, смещается на территорию Казахстана. В свою очередь, “Казгидромет” опровергает информацию господина Ильина о приближении этого фронта, ставшего причиной урагана в Москве и Московской области, на территорию Казахстана», — сообщила директор Гидрометцентра «Казгидромет» Марина Шмидт.

Она считает, что заявления заместителя министра вызвали необоснованную панику у населения.

«Хотелось подчеркнуть, что вчерашнее высказывание господина Ильина вызвало панику среди населения. В воспитательных и образовательных учреждениях были отменены запланированные мероприятия. (…) Вчера, без всяких запросов и обращений в РГП “Казгидромет”, господин Ильин сделал такое заявление. Хотя мы неоднократно, и в письменном, и в устном виде, заявляли о том, что если вы некомпетентны в этой сфере, то всегда должен присутствовать кто-то на таких мероприятиях, кто может профессионально все объяснить», — добавила Марина Шмидт.

Она уточнила, что непогода из России все-таки придет, однако кардинальных ухудшений погоды ожидать не стоит.

«По северным регионам, сегодня и в ближайшие дни будут проходить циклоны, но они будут задевать Казахстан лишь своей южной периферией. Небольшое усиление ветра будет отмечаться, но не до таких критериев. Что касается Астаны, то в ближайшие дни мы ждем погоду без осадков, и сравнительно тепло будет», — заключила синоптик.

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