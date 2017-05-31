Синоптики обвинили заместителя министра внутренних дел в поднятии паники

«Вчера в ходе пресс-конференции в правительстве господином Ильиным было озвучено предположение, что, в общем-то, в свою очередь, усугубило ситуацию, о том, что фронт, ставший причиной ураганного ветра в Москве и Московской области, смещается на территорию Казахстана. В свою очередь, “Казгидромет” опровергает информацию господина Ильина о приближении этого фронта, ставшего причиной урагана в Москве и Московской области, на территорию Казахстана», — сообщила директор Гидрометцентра «Казгидромет» Марина Шмидт.

Она считает, что заявления заместителя министра вызвали необоснованную панику у населения.