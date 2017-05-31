Электронную базу данных жертв политических репрессий запустили в Казахстане

База станет самым подробным на сегодняшний день электронным ресурсом, в котором увековечены имена казахстанцев, погибших и пострадавших в годы репрессий. Она доступна на веб-портале National Digital History.

База будет пополняться в режиме реального времени и в ней будет собрано около 200 тысяч имен. В нее войдут данные, представленные архивом КНБ, многотомник «Книга скорби. Расстрельные списки», а также данные региональных архивов нашей страны.

Более того, каждый пользователь может участвовать в пополнении базы данных. Для этого необходимо отправить данные о своих близких, которые пострадали в годы репрессий на электронный адрес kaz.ehistory@gmail.com.