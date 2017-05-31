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10:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Асанов о шумихе вокруг освобождения экс-главы «Хоргоса»: это даже хорошо

Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов рассказал о положительных сторонах разгоревшегося шума вокруг освобождения бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Василия Ни.

Источник: Sputniknews.kz

Генпрокурор РК положительно оценивает шумиху вокруг освобождения коррупционера.

Василий Ни был задержан за взятку в миллион долларов, его освободили от уголовной ответственности по статье 65 части 1 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием). Вместе с ним от ответственности была освобождена начальник отдела по работе с инвесторами Махаббат Сайдуллаева.

«То, что много шума вокруг этого дела, это даже хорошо. Это говорит о том, что наше общество становится все более зрелым. У нас уже меньше равнодушия, безучастности, больше социальной активности. Это с одной стороны. А с другой — суды стали более открытыми», — сказал Асанов журналистам.

В ходе своего комментария генеральный прокурор вспомнил уголовное дело Максата Усенова, который несколько лет назад стал виновником смертельной аварии и тоже избежал уголовной ответственности. Усенов возместил семье погибшего материальный ущерб и получил прощение. Позже в закон были внесены изменения, запрещающие примирения за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и приведшие к смерти человека.

Генеральный прокурор высказал личное мнение по поводу применения статей об освобождении от уголовной ответственности в подобных случаях.

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