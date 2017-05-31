Госдума предложила вернуть населению Крыма советские долги

По его мнению, выплатой компенсаций по советским депозитам и ценным бумагам необходимо поддержать жителей Крымского полуострова, которые находятся «в непростом социальном положении».

Комментируя свою инициативу RT, депутат напомнил, что законодательство о выплате компенсаций существует, и россияне уже получали по нему выплаты. У жителей Крыма и Севастополя также должно быть право на компенсацию. Для этого, например, необходимо будет подтвердить наличие сберкнижки в отделении Сбербанка или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет, считает Белик.

В настоящее время законопроект уже проходит проверку профильного экспертного совета Госдумы и правительства.