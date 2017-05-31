Киртоакэ под прицелом камер: За фото генпримара объявлена награда
Согласно некоторым данным, градоначальник нарушил домашний арест и посетил одно из почтовых отделений с неизвестной целью.
Согласно некоторым данным, градоначальник нарушил домашний арест и посетил одно из почтовых отделений с неизвестной целью.
Информация стала достоянием общественности благодаря заявлениям, сделанным муниципальным советником от фракции ПСРМ Ионом Чебаном.
«Говорят, Дорин гулял сегодня по Чеканам, зашел на почту, потом в Moldtelecom. Думаю, это не первый раз. Может,
В настоящий момент Дорин Киртоакэ находится под 30-дневным домашним арестом, а любые выходы за пределы своего дома запрещены. Мотивом задержания стало извлечение личной выгоды при строительстве платных парковок в Кишиневе.