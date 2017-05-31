Я в Европе таких не видел — Назарбаев о новом вокзале Астаны

«Скоро открывается EXPO. В связи с этим я объезжаю новейшие объекты нашей столицы, которые являются новой гордостью Астаны. Этот вокзал является таким единственным на постсоветском пространстве. Я даже в Европе такого не видел вокзала. Он работает на будущее. Мы все регионы Казахстана соединили скоростными поездами “Тальго”, которые могут ходить на скорости 150−200 километров в час. Из Алматы если мы раньше ездили 24 часа, то сегодня 11 часов», — сказал Назарбаев в ходе посещения нового здания вокзала.

Новый вокзальный комплекс «Нұрлы жол» представляет собой шестиуровневое здание общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Пропускная способность — до 35 тысяч пассажиров в сутки. Первый и второй этажи находятся под землей, там располагаются парковочная зона на 740 автомобилей (еще одна парковка на 750 мест находится около здания вокзала) и служебно-технические помещения.

Поезда прибывают на третий этаж здания, там производятся посадка и высадка пассажиров. Перрон вокзала крытый, пассажиры будут защищены от любых погодных условий. Отметим, что гражданам без билетов вход на перрон будет запрещен.

Четвертый этаж здания — самый просторный, здесь расположены зал ожидания и распределительный зал, торговые бутики и билетные кассы. Пятый этаж отдан под зону общественного питания, комнаты матери и ребенка, гостиницу. Помещения шестого этажа отведены для служебного пользования.

«Большое внимание уделено безопасности вокзала, у нас 16 досмотровых входных групп, вокзал оснащен новой интеллектуальной системой видеонаблюдения — порядка 510 камер установлено в здании и по периметру вокзала. В постоянном режиме осуществляются пешие патрули ЛОВД, охрану также осуществляют сотрудники нашей дочерней организации “Военизированная железнодорожная охрана”», — сообщил исполнительный директор по эксплуатации и развитию вокзального хозяйства филиала АО НК «КТЖ» «Дирекция магистральной сети» Жубан Корпебаев.

Отметим, что первый поезд будет запущен с нового вокзала 1 июня.