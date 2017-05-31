Я в Европе таких не видел — Назарбаев о новом вокзале Астаны
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил новый железнодорожный вокзал Астаны «Нұрлы жол», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил новый железнодорожный вокзал Астаны «Нұрлы жол», передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Скоро открывается EXPO. В связи с этим я объезжаю новейшие объекты нашей столицы, которые являются новой гордостью Астаны. Этот вокзал является таким единственным на постсоветском пространстве. Я даже в Европе такого не видел вокзала. Он работает на будущее. Мы все регионы Казахстана соединили скоростными поездами “Тальго”, которые могут ходить на скорости 150−200 километров в час. Из Алматы если мы раньше ездили 24 часа, то сегодня 11 часов», — сказал Назарбаев в ходе посещения нового здания вокзала.
Новый вокзальный комплекс «Нұрлы жол» представляет собой шестиуровневое здание общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Пропускная способность — до 35 тысяч пассажиров в сутки. Первый и второй этажи находятся под землей, там располагаются парковочная зона на 740 автомобилей (еще одна парковка на 750 мест находится около здания вокзала) и
Поезда прибывают на третий этаж здания, там производятся посадка и высадка пассажиров. Перрон вокзала крытый, пассажиры будут защищены от любых погодных условий. Отметим, что гражданам без билетов вход на перрон будет запрещен.
Четвертый этаж здания — самый просторный, здесь расположены зал ожидания и распределительный зал, торговые бутики и билетные кассы. Пятый этаж отдан под зону общественного питания, комнаты матери и ребенка, гостиницу. Помещения шестого этажа отведены для служебного пользования.
«Большое внимание уделено безопасности вокзала, у нас 16 досмотровых входных групп, вокзал оснащен новой интеллектуальной системой видеонаблюдения — порядка 510 камер установлено в здании и по периметру вокзала. В постоянном режиме осуществляются пешие патрули ЛОВД, охрану также осуществляют сотрудники нашей дочерней организации “Военизированная железнодорожная охрана”», — сообщил исполнительный директор по эксплуатации и развитию вокзального хозяйства филиала АО НК «КТЖ» «Дирекция магистральной сети» Жубан Корпебаев.
Отметим, что первый поезд будет запущен с нового вокзала 1 июня.