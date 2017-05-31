Аксенов прокомментировал решение о запрете застройки в Коктебеле

«На мой взгляд, подрядчик сегодня не понес затрат по оформлению этого объекта. Поэтому в случае, если будет принято решение не вести дальше эту стройку, подрядчику большого ущерба нанесено не будет», — сказал Аксенов.

По мнению главы республики, данное строительство абсолютно не нужно Коктебелю.

«Такое сооружение противоречит логике и здравому смыслу, оно не нужно поселку. На сегодняшний день решения приняты. Глава администрации вызвал подрядчиков. Мы договорились, включая все службы, о запрете строительства на этой территории», — отметил он.