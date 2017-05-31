Аксенов прокомментировал решение о запрете застройки в Коктебеле
СУДАК, 31 мая — РИА Новости (Крым). Заказчик строительства
СУДАК, 31 мая — РИА Новости (Крым). Заказчик строительства
«На мой взгляд, подрядчик сегодня не понес затрат по оформлению этого объекта. Поэтому в случае, если будет принято решение не вести дальше эту стройку, подрядчику большого ущерба нанесено не будет», — сказал Аксенов.
По мнению главы республики, данное строительство абсолютно не нужно Коктебелю.
«Такое сооружение противоречит логике и здравому смыслу, оно не нужно поселку. На сегодняшний день решения приняты. Глава администрации вызвал подрядчиков. Мы договорились, включая все службы, о запрете строительства на этой территории», — отметил он.
Однако пока вопрос о том, понесет ли застройщик
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ
Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание
19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого