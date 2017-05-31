Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время, заявил сегодня заместитель
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время, заявил сегодня заместитель
«В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан», — отметил Василий Жарко.
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