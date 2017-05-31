Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
СМИ: действия Трампа нарушили дипломатический протокол
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
В ВМФ РФ раскрывают подробности удара «Калибрами» по ИГИЛ – СМИ
СМИ: американцев напугал российский "Иван Папанин"
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Дочь Гузеевой в необычном образе привела в восторг Сеть - СМИ
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан», — отметил Василий Жарко.

Будет дополнено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня
ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах
Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Захарова: россиян среди пострадавших от взрыва в Кабуле нет
Россия на ПМЭФ надеется укрепить доверие иностранных инвесторов
Шойгу доложил Путину об ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии
Киев настаивает на прекращении огня в Донбассе
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Теннисиста дисквалифицировали за поцелуй репортера
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок Известный российский режиссер Павел Чухрай положил конец десятилетнему молчанию — в июне 2017 года на экраны выйдет его «Холодное танго». «Кино Mail.Ru» публикует фоторепортаж со съемок
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь