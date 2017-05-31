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11:08 (мск), источник: БЕЛТА

Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Достигнутое в предыдущие годы соотношение размера средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40% нами будет выдержано и в нынешних условиях. Учитывая остроту вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (а речь идет о бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время осуществлявших уход за нетрудоспособными членами семьи), правительством внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, который позволит урегулировать данный вопрос», — рассказал вице-премьер.

Он также обратил внимание, что с учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос повышения в текущем году трудовых пенсий.

«Главная задача текущего периода — не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий», — отметил Василий Жарко.

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