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11:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев поручил министрам лично поучаствовать в Дне России

Глава региона Евгений Куйвашев поручил членам правительства Свердловской области принять личное участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными для России датами.

Об этом врио губернатора сказал сегодня в ходе заседания областного кабмина, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

Евгений Куйвашев отметил, что подготовка к государственным и профессиональным праздникам, памятным датам, которые отмечаются в июне, имеет особое значение для сплочения общества.

«Обеспечение единства общества, укрепление традиций, преемственность поколений, патриотическое воспитание — это наша общая задача, которую мы должны решать все как единая команда. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на необходимость каждому из вас принять личное участие в мероприятиях, связанных с Днем России, Днем защиты детей, Днем молодёжи, Днем памяти и скорби и другими», — сказал Куйвашев.

По словам первого заместителя губернатора — руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова, в июне в Свердловской области будет реализован целый ряд мероприятий и проектов, направленных на укрепление единства общества. Череду праздничных мероприятий откроет День защиты детей. В этом году в Свердловской области пройдет ставшая традиционной акция «Поезд здоровья». Он доставит на море 1,5 тыс. детей из 55 муниципальных образований области. Первый состав отправится в Анапу уже 1 июня.

Владимир Тунгусов также доложил Евгению Куйвашеву о планах по проведению других государственных праздников и памятных дат. Наиболее масштабные мероприятия пройдут в День России — 12 июня. Центральной площадкой традиционно станет Екатеринбург. Здесь состоится шествие гражданских активистов «Мы — Сила Урала», выступление «Хором славим Россию», шествие и концерт национально-культурных объединений. Кроме того, на площади 1905 года пройдет ярмарка отечественных товаров и сельхозпродукции. Также в столице Урала запланированы концерты, спортивные мероприятия, показательные выступления по водномоторному спорту и многое другое.

На 21 июня запланирована традиционная акция «Свеча памяти», а в День памяти и скорби в Екатеринбурге состоится возложение цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориальном комплексе.

Также Владимир Тунгусов доложил о подготовке к Сабантую, который пройдет в области 1 июля. Приглашения принять участие в празднике направлены президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.

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