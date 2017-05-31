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11:21 (мск), источник: Sputnik.by

Бегун: «шенген» может подешеветь до 35 евро уже с 2018 года

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун прокомментировал возможность получения многократных «шенгенских виз» белорусами и уменьшение консульского сбора до 35 евро уже с начала следующего года.

Источник: Sputnik.by

Переговорный процесс с Европейским союзом по соглашению об упрощении визовых формальностей и реадмиссии на данный момент находится в финальной стадии, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун на брифинге в Минске.

Как сообщалось ранее, консультации и переговоры Беларуси с Евросоюзом по упрощению визового режима продолжаются уже несколько лет с разной степенью результативности. Однако сейчас можно говорить о финальном этапе переговоров.

«В июне текущего года то в июне ожидается прибытие технических экспертов Европейской комиссии, которые совместно с компетентными органами Беларуси будут обсуждать финальную стадию переговорного процесса», — отметил глава Департамента по гражданству и миграции.

По информации МВД, практически все нерешенные вопросы уже урегулированы. Есть надежда, что это будет последний раунд технических консультаций с последующим подписанием и ратификацией данных международных договоров, уточнил Бегун.

«Есть ожидание, что существенных изменений в подготовленные проекты соглашений не последует, и мы успешно завершим весь переговорный процесс уже в этом году», — сообщил начальник Департамента.

В последующем, если соглашения пройдут ратификацию в парламенте, то с 2018 года граждане Республики Беларусь будут иметь возможность получить долгосрочные визы, а также консульский сбор будет составлять 35 евро без учета услуг визовых центров. Регламентация их деятельности на территории нашей страны также предусмотрена соответствующим соглашением, сказал Бегун.

Уточняется, что в соглашении о порядке получения белорусами долгосрочных «шенгенских» виз будут определены категории граждан, имеющие право на такие визы. Положение о выдаче трех- и пятилетних долгосрочных «шенгенских» виз будет прописано отдельно.

Также предполагается, что и схема подачи документов и процедура отказа в выдаче визы, в соответствии с соглашениями, станут более прозрачными.

Комментарий начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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