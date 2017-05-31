Нистор Грозаву: Я готов взять на себя обязанности врио мэра

В то же время, он заявил, что готов взять на себя обязанности временно исполняющего обязанности мэра.
Нистор Грозаву заявил, что готов взять на себя обязанности временно исполняющего обязанности мэра.
Нистор Грозаву вчера был освобожден
По словам адвоката, Нистор Грозаву подозревается, что подписал договор с фирмой, которая должна была организовать платные стоянки, по указанию мэра.
Через 10 дней после задержания Нистора Грозаву мэр сказал, что не знал о подписании
Столичный мэр был помещен под домашний арест на 30 суток, будучи подозреваемым в извлечении выгоды из влияния в деле платных парковок. В этом деле замешаны также глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий, миллионер Александр Пинчевский и муниципальный советник Геннадий Иващенко, которые находятся под домашним арестом. Все они не признали себя виновными.