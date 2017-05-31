Нистор Грозаву: Я готов взять на себя обязанности врио мэра

В то же время, он заявил, что готов взять на себя обязанности временно исполняющего обязанности мэра.

Нистор Грозаву заявил, что готов взять на себя обязанности временно исполняющего обязанности мэра. Вице-мэр сказал также сегодня, что выйдет в город, чтобы посмотреть, как обстоят дела, а после обеда созовет совещание.

Нистор Грозаву вчера был освобожден из-под домашнего ареста и находится под судебным контролем. Вчера же, утверждает Грозаву, он сказал правду прокурорам.

По словам адвоката, Нистор Грозаву подозревается, что подписал договор с фирмой, которая должна была организовать платные стоянки, по указанию мэра.

Через 10 дней после задержания Нистора Грозаву мэр сказал, что не знал о подписании вице-мэром договора. Нистор Грозаву был задержан 25 апреля, позже он был помещен под домашний арест, а вчера был освобожден под судебный контроль.

Столичный мэр был помещен под домашний арест на 30 суток, будучи подозреваемым в извлечении выгоды из влияния в деле платных парковок. В этом деле замешаны также глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий, миллионер Александр Пинчевский и муниципальный советник Геннадий Иващенко, которые находятся под домашним арестом. Все они не признали себя виновными.