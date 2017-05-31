Экс-кандидат в мэры Омска Жарков все-таки принес в суд справку об отсутствии судимости

Сегодня, 30 мая, в областном суде Омска экс-кандидат в мэры от фракции КПРФ Виктор Жарков попытался оспорить отказ ему в регистрации как претенденту в градоначальники.

Напомним, что причиной для отказа стало отсутствие у коммуниста справки об отсутствии судимости, программы развития города и медсправки.

Однако на заседании юрист Жаркова Ирина Юккерс предоставила справку об отсутствии судимости, добавив, что ее изготовление заняло не прописанные в решении 512 Горсовета 20 дней. А все 30 суток.

— Черновик заявления был создан 21 апреля, поставлен в очередь на обработку и принят от заявителя 25 апреля. И ровно через 30 дней эта справка была выдана, то есть 25 мая 2017 года. Положения, которые приняты в 512-ом решении, мягко говоря, не совсем продуманы. Мой доверитель свою кандидатуру не мог выставлять прежде, чем выйдет решение Омского отделения коммунистической партии РФ о его выдвижении. Это произошло 28 марта, тогда же подал заявление о регистрации в качестве кандидата, — цитируют Юккерс «Коммерческие вести».

Тогда как представитель Горсовета юрист Денис Голушков возразил, что справка не имеет отношения к судебному разбирательству.

Однако судья Инна Цериградских удовлетворила ходатайство коммунистов, приобщив справку к делу. На следующем заседании свою позицию изложит прокурор.

Отметим, что коммунист Виктор Жарков намерен пойти на выборы мэра повторно, как только отстоит свое право на непредоставление вышеназванных документов в суде.