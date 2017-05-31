Состоится заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В четверг, 1 июня, в 15:00 первый вице-губернатор Александр Нефёдов проведет заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает правительство Самарской области.

В заседании примут участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты, руководители структурных подразделений регионального правительства, главы городов и районов Самарской области.

На заседании комиссии планируется рассмотреть вопросы, взаимодействия социальных партнеров по организации детского оздоровительного отдыха, тарифной политики в ТЭК, профилактики производственного травматизма.