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11:58 (мск), источник: АиФ Самара

Состоится заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрят организацию детского оздоровительного отдыха, тарифную политику ТЭК, профилактику производственного травматизма и другие вопросы.

В четверг, 1 июня, в 15:00 первый вице-губернатор Александр Нефёдов проведет заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает правительство Самарской области.

В заседании примут участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты, руководители структурных подразделений регионального правительства, главы городов и районов Самарской области.

На заседании комиссии планируется рассмотреть вопросы, взаимодействия социальных партнеров по организации детского оздоровительного отдыха, тарифной политики в ТЭК, профилактики производственного травматизма.

Первым участники заседания обсудят вопрос «О взаимодействии органов исполнительной власти Самарской области, работодателей и ФКУ “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области” по реализации мероприятий профессиональной реабилитации инвалидов».

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