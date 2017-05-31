Состоится заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию
В четверг, 1 июня, в 15:00 первый
В заседании примут участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти,
На заседании комиссии планируется рассмотреть вопросы, взаимодействия социальных партнеров по организации детского оздоровительного отдыха, тарифной политики в ТЭК, профилактики производственного травматизма.
Первым участники заседания обсудят вопрос «О взаимодействии органов исполнительной власти Самарской области, работодателей и ФКУ “Главное бюро