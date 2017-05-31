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11:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор назвал «великим успехом» решение о выделении Новосибирску миллиардов на четвертый мост

Владимир Городецкий заявил, что итоги конкурса на строительство моста подведут в августе-сентябре 2017 года.

Губернатор назвал «великим успехом» решение о выделении Новосибирску миллиардов на четвертый мост, эксклюзивный комментарий Владимир Городецкий дал «Вестям».

«Однозначно это победа, в такое время получить поддержку на федеральном уровне в виде такого гранта в 26 млрд рублей — это великий успех. Предыдущая работа, которая была организована Министерством строительства по отбору наиболее перспективных проектов транспортной инфраструктуры. Мы участвовали в числе 12 регионов. В результаты были отобраны три проекта — наш, обход города Хабаровска и мостовой переход в Перми.

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Наш проект имел самый большой интегральный рейтинг — 0,86. Мы все данные передали — что нам даст мост с точки зрения развития территории, позиционировали по перспективности, необходимости, окупаемости. Дело оставалось за правительственной комиссией — выделить средства. На вчерашнем заседании правительственной комиссии было принято решение выделить средства всем трем проектам. Сейчас мы будем вести работу по подготовке конкурса. Мы предварительный конкурс объявляли и увидели, что три претендента есть, интересуются проектом. Теперь будем объявлять окончательный конкурс. Хотим где-то в августе-сентябре получить результаты, получить концессионера, который будет заниматься строительством моста. Мы оптимизировали финансово-экономическую модель проекта и она будет утверждена на правительстве окончательно. По утвержденным показателям будет утвержден конкурс. Наша задача, в рамках нашей компетенции, готовить площадку под строительство. Это вынос коммуникаций, выкуп, снос помещений, жилых помещений. Этой работой будем заниматься, как и делали по Бугринскому мосту", — заявил Городецкий.

Напомним, сегодня, 31 мая, стало известно, что Новосибирская область получит из федерального бюджета 26,2 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован шестиполосным, длиной 1,5 км, на левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на III квартал 2015 года оценивалась в 35,037 млрд рублей.

В конкурсе на строительство четвертого моста принимают участие ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания».

Общий объем инвестиций в строительство четвертого моста в Новосибирске оценивается в 49,5 млрд рублей. Планируется, что 25,3 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 20,2 млрд рублей — частный инвестор, 4 млрд рублей — областной бюджет.

Предполагаемый срок соглашения — 25 лет. Предполагаемая стоимость проезда по мосту составит 150 рублей для легкового автомобиля и 700 рублей — для грузового.

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