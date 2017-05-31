Два района Омской области включат в гастрономическую карту России. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной туризму в Омской области.

«Сейчас формируется гастрономическая карта Российской Федерации. Такой глобальный проект готовит Ростуризм совместно с минкультом России. Мы формируем гастрономические маршруты Омской области, которые будут в неё включены. Нам одобрили село Бобровку, а второй маршрут, который, я надеюсь, войдёт — “Молоко не в магазине” Тюкалинского района», — сообщила главный специалист управления по развитию туризма министерства культуры Омской области Татьяна Геер.

На данный момент гастрономический туризм в регионе планирует развивать центр развития туризма «Увлечен и Я». Центр уже организовал гастрономический тур в село Бобровку Тарского района. В планах — организовывать туры в другие районы области.