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12:09 (мск), источник: Sputnik.md

Мария Захарова: Кишиневу нужно определиться со своей позицией

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «дипломатический инцидент», который случился в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Напомним, что посольство России в Кишиневе получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране.

«По поводу возможных ответов говорить рано, потому что, мне кажется, сейчас Молдова внутри себя должна разобраться, что она хочет сделать. Пока не очень понятно, потому что ведутся ожесточенные дебаты внутриполитические относительно того, что происходит», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в Москве, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Россия исходит из того, что «мы дело имеем со страной, с государством и с единой позицией этого государства по международным вопросам».

«Нужно… Кишиневу определиться со своей позицией, как вы знаете, вне зависимости от того, где и какие подобные шаги принимаются, всегда принимаются адекватные меры, зеркальные, симметричные, бывает по-разному. Но, еще раз говорю, сейчас об этом говорить рано, теоретически вы знаете наш ответ, он и прозвучал, а на практике нужно дождаться того, что Кишинев должен принять, действительно, какое-то единое, целостное обоснованное решение… и различные политические силы в этой стране должны друг с другом договориться», — добавила дипломат.

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