Мария Захарова: Кишиневу нужно определиться со своей позицией

Напомним, что посольство России в Кишиневе получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране.

«По поводу возможных ответов говорить рано, потому что, мне кажется, сейчас Молдова внутри себя должна разобраться, что она хочет сделать. Пока не очень понятно, потому что ведутся ожесточенные дебаты внутриполитические относительно того, что происходит», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в Москве, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Россия исходит из того, что «мы дело имеем со страной, с государством и с единой позицией этого государства по международным вопросам».